Важный секрет для любовников. Узнайте его, чтобы улучшить интимную жизнь!

Скучная интимная жизнь? Способ разжечь страсть в отношениях раскрыла в беседе с «Лентой.ру» консультант по сексуальным отношениям платформы корпоративного благополучия «Понимаю» Вероника Чайная.

По словам Чайной, в долгих отношениях во время близости партнеры используют несколько привычных сценариев. Это может привести к снижению страсти и влечения. Поэтому, чтобы разнообразить интимную жизнь, она посоветовала использовать секс-игрушки.

Например, в тренде остаются вакуумные и электрические стимуляторы. Россияне также стали пользоваться интимной косметикой с разными эффектами (холод, тепло, вибрация). Еще набрали популярность девайсы с дистанционным управлением.

«Они позволяют добавить в сексуальную жизнь разнообразие, поддерживать уровень страсти и получать удовольствие друг от друга даже не находясь рядом», — сказала специалист.

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