Люди
23:59, 30 октября 2023
1 мин.

Важный секрет для любовников. Узнайте его, чтобы улучшить интимную жизнь!

Важный секрет для любовников. Узнайте его, чтобы улучшить интимную жизнь!

© Фото: Unsplash

Скучная интимная жизнь? Способ разжечь страсть в отношениях раскрыла в беседе с «Лентой.ру» консультант по сексуальным отношениям платформы корпоративного благополучия «Понимаю» Вероника Чайная.

По словам Чайной, в долгих отношениях во время близости партнеры используют несколько привычных сценариев. Это может привести к снижению страсти и влечения. Поэтому, чтобы разнообразить интимную жизнь, она посоветовала использовать секс-игрушки.

Например, в тренде остаются вакуумные и электрические стимуляторы. Россияне также стали пользоваться интимной косметикой с разными эффектами (холод, тепло, вибрация). Еще набрали популярность девайсы с дистанционным управлением.

«Они позволяют добавить в сексуальную жизнь разнообразие, поддерживать уровень страсти и получать удовольствие друг от друга даже не находясь рядом», — сказала специалист.

Ранее была раскрыта одна из причин снижения либидо.

Редакция
RSS

moslenta.online, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.