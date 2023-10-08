Анну Седокову в платье с глубоким декольте сравнили с Кайли Миноуг

Серебряное платье в пол с глубоким декольте выбрала для посещения премии «Жара Media Awards» в «Крокус Сити Холле» в Москве певица Анна Седокова.

Видеозаписью с мероприятия она поделилась на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

В комментариях к посту подписчики восхитились выбором Седоковой и сравнили ее с популярной австралийской поп-певицей Кайли Миноуг.

«Прекрасная Анна», «Потрясающая», «Божественная», «Невероятная», «Чертовски красивая», «В стиле Кайли Миноуг», — отреагировали на увиденное юзеры.