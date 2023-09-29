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13:05, 29 сентября 2023
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Анна Седокова в боди с глубоким декольте записала видео

Анна Седокова в боди с глубоким декольте записала видео

© Кадр: @annasedokova

В боди с глубоким декольте записала видео и опубликовала его на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), певица Анна Седокова.

«Каждое утро — это время начать жизнь снова», — написала артистка.

В ролике Седокова позировала на кухне. Из одежды она надела только бежевое боди на тонких бретелях. Волосы знаменитость оставила распущенными, но несколько прядей у лица заплела в косички.

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