«В отличной форме». 40-летняя Седокова сфотографировалась в трусах и уггах

40-летняя певица Анна Седокова сфотографировалась в трусах и уггах. Снимок она опубликовала в личном Telegram-канале.

«Каждый день два раза на острове я занималась. Поставила цель — стоять в планке. Начинала я с 30 секунд, потом добавляла время. Телефона не было же, я просто считала воображаемые секунды. Каждый день добавляла время. Планка — это не только про силу мышц, а про спокойствие разума. Сейчас мой рекорд 3,1 минуты», — написала артистка.

На фото Седокова позирует перед зеркалом. Чтобы продемонстрировать фигуру после похудения, она надела майку черного цвета на тонких бретелях, трусы и угги. Волосы она оставила распущенными, от макияжа отказалась.

«Вы в отличной форме», «Вы красотка и трудяга», «Шикарно», «Невероятная», «Всегда и в любом весе идеальна», «Аня, ты как всегда прекрасна», «Просто восхищаюсь», «Я не видел фигуры красивее, Анна, чем у тебя», «Шикарная», «Прекрасная форма», «Классная фигура», — написали комплименты поклонники.

Ранее Анну Седокову в платье с глубоким декольте сравнили с австралийской поп-певицей Кайли Миноуг.