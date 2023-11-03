Счастье котика! Причина любви пушистых к коробкам раскрыта!

Счастье котика! Причину любви усатых-полосатых к коробкам раскрывает портал Ferra.Expert со ссылкой на исследование голландских ученых. Оказалось, что пушистые (и не очень) животные видят в коробке безопасное место. Особенно важно дать такое укрытие кошке, попавшей в приют. Коробка поможет бездомному адаптироваться к новому месту быстрее.

Помимо этого, сделанные из гофрированного картона коробки отличается хорошими теплоизоляционными свойствами. Прячась в них, кошки могут поддерживать температуру своего тела в пределах от 38 до 39 градусов, что важно для их хорошего самочувствия.

Кроме того, коробка провоцирует котов на игру. Животным, особенно молодым, необходимо играть, но не всегда они могут делать это с хозяевами. В коробке питомцы прячутся и атакуют из нее «врагов».

Ранее были названы передаваемые домашними кошками опасные болезни.