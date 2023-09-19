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20:27, 19 сентября 2023
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Сценарист «Ералаша» раскрыл размер своей пенсии

Сценарист «Ералаша» раскрыл размер своей пенсии

© Скриншот: Киножурнал Ералаш / Youtube

Знаменитый сценарист Аркадий Инин, работавший над сериалом «Ералаш», фильмами «Отцы и деды» и «Однажды двадцать лет спустя», раскрыл размер своей пенсии в беседе с aif.ru. Он сообщил, что ежемесячно получает от государства 38 тысяч рублей.

«Дело в том, что я не заслуженный артист, а заслуженный деятель искусств РСФСР. И, как мы ни бились, какие только и куда письма ни писали, мы не сумели получить доплаты, которые получают заслуженные артисты», — отметил Инин. По его словам, размер доплаты составил бы 30 тысяч рублей.

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