Сценарист «Ералаша» раскрыл размер своей пенсии

Знаменитый сценарист Аркадий Инин, работавший над сериалом «Ералаш», фильмами «Отцы и деды» и «Однажды двадцать лет спустя», раскрыл размер своей пенсии в беседе с aif.ru. Он сообщил, что ежемесячно получает от государства 38 тысяч рублей.

«Дело в том, что я не заслуженный артист, а заслуженный деятель искусств РСФСР. И, как мы ни бились, какие только и куда письма ни писали, мы не сумели получить доплаты, которые получают заслуженные артисты», — отметил Инин. По его словам, размер доплаты составил бы 30 тысяч рублей.