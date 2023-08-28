19:01, 28 августа 2023
1 мин.
Сбившего пешехода самокатчика избили в центре Москвы
© Кадр: видео Telegram-канал «112»
Молодого человека, по неосторожности сбившего девушку-пешехода в центре Москвы, избили двое мужчин. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «112».
По имеющейся информации, инцидент произошел на Большом Устьинском мосту. Мужчина не справился с управлением и наехал на девушку. Знакомые пострадавшей вступились за нее и избили самокатчика. Они сбросили в воду электросамокат, на руле которого был зафиксирован смартфон пользователя.
Пострадавший обратился с заявлением в правоохранительные органы. В настоящий момент нападавшие объявлены в розыск.