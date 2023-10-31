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19:00, 31 октября 2023
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Сбежала от папарацци! Российская супермодель скрывается от внимания в США

Сбежала от папарацци! Российская супермодель скрывается от внимания в США

© Кадр: Vogue Russia / Youtube

Российская супермодель Ирина Шейк скрылась от папарацци в США. Фотографиями с места событий поделились Daily Mail.

Репортеры обратили внимание на Шейк, когда она гуляла с дочерью Леей в Нью-Йорке. На прогулку модель надела большие солнцезащитные очки, косуху и джинсы. Заметив папарацци, звезда сбежала за деревья.

Отец шестилетней дочери Шейк — американский актер Брэдли Купер. Шейк и Купер встречались с 2015 по 2029 год и не состояли в браке.

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