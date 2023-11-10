Самый важный анализ! Малышева посоветовала проверить два показателя крови

Один из самых важных анализов назвала врач и телеведущая Елена Малышева в программе «Жить здорово!» на Первом канале. Она посоветовала проверить два показателя крови — ферменты АСТ (аспартатаминотрансфераза) и АЛТ (аланинаминотрансфераза).

Соведущий Малышевой, иммунолог Андрей Продеус рассказал, что АСТ и АЛТ работают в клетках печени, влияют на процессы энергообмена и помогают генерировать аминокислоты. При неправильной работе организма АСТ и АЛТ попадают в кровоток.

Часто анализ на эти ферменты показывает отклонение от нормы, если у пациента имеется жировая дистрофия печени. При повышении показателей АСТ и АЛТ надо обратиться к врачу, сделать УЗИ и исключить гепатит.

Ранее врач рассказал, какие анализы сдавать, чтобы выявить рак на ранней стадии.