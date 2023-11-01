Самый опасный ужин! Диетолог советует отказаться от этой еды

Самый опасный ужин назвала в беседе с «Известиями» врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева. Вредными блюдами специалист назвала жареное мясо с картошкой или запеченное мясо «по-французски».

«Это одни из опаснейших ужинов, которые содержат огромное количество калорий, много жира и простых углеводов, превращающихся в организме жировую массу и сохраняются про запас на многие годы на нашей талии», — уточнила она.

Такой ужин, по словам Михалевой, не дает возможности сжечь полученные калории, нарушает выработку «жиросжигающих» гормонов в ночное время и стимулирует выброс инсулина, который как раз вызывает образование висцерального жира в организме. Она советует отказаться от этой еды.

Последний прием пищи должен состоять из овощей, нежирного мяса, рыбы, небольшого количества крупы или блюд из творога. И есть важно не позднее, чем за два-три часа до сна.

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