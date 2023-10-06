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01:03, 06 октября 2023
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Стилист Рогов назвал самый модный цвет сезона

Стилист Рогов назвал самый модный цвет сезона

© Фото: Romane Gautun / Unsplash

Максимально актуальный цвет сезона назвал в личном Telegram-канале стилист Александр Рогов.

«Еще один популярный стилистический прием — использование красного цвета. Это действительно самый модный цвет сезона», — написал эксперт.

Для примера Рогов составил подборку луков моделей и звезд: в красном цвете актуальны платья, юбки, рубашки, костюмы и пальто. Одежда может быть и кожаной. Дополнением к образам на опубликованных фото были черные аксессуары: сумки, солнцезащитные очки, галстуки.

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