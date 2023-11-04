Что носить осенью и зимой? Стилист Рогов назвал самые модные сочетания

Что носить в холодное время года? Самые модные сочетания осени и зимы назвал BURO. стилист Александр Рогов.

По словам эксперта, сейчас актуален стиль power-dressing, для которого характерны офисная одежда и силуэты с широкими плечами. В моду также вошли сочетание черно-белого, красный и оттенки металлика. Дополнять образ стилист порекомендовал «крейзи-обувью» и детскими сумками в виде игрушек.

«Самый главный тренд последнего времени — быть собой. Переключите внимание с тенденций на так называемые "-коры". Сейчас это новая волна. Некоторые появляются на короткий промежуток времени, некоторые — на длительный», — рассказал Рогов. В пример он привет барбикор — одежда и аксессуары ярко-розового цвета полюбились модницам после выхода нашумевшего фильма «Барби».

Ранее Рогов рассказал, (https://moslenta.online/news/lyudi/slyakot-03-11-2023.htm) как выглядеть стильно в слякоть.