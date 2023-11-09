Самые грязные и опасные предметы в доме. Этот список вас шокирует!

Этот список вас шокирует! Самые грязные и опасные предметы в доме перечислила Ferra.expert доктор Дина Адимоулам.

Самое негигиеничное место в квартире — кухня. Согласно недавнему исследованию, на губках для посуды содержится очень много бактерий. То же самое относится к кухонным полотенцам, особенно если их используют для нескольких целей. В кухонных раковинах обитает кишечная палочка и фекальные колиформы. Эти микроорганизмы были обнаружены в 15 и 44 процентах домах соответственно.

Кроме того, опасность таят в себе ванная и туалет. Более чем на половине держателей для зубных щеток имеются дрожжи и плесень. Под краем унитаза собираются бактерии сальмонеллы, которые могут жить до 50 дней. Бактерии также обитают на ручках смесителя в ванной.

Ранее россиянка столкнулась с шокирующим последствием грязной воды в доме.