Номер один. Кто стал самым сексуальным мужчиной 2023 года?

Кто стал самым сексуальным мужчиной 2023 года? Ответ на этот вопрос появился в журнале People.

Номером один объявлен 57-летний американский актер Патрик Демпси. Свою популярность он получил благодаря роли в сериале «Анатомия страсти». Артист также снимался в фильмах «Бриджит Джонс», «Зачарованная», «Берлин, я люблю тебя» и сериале «Правда о деле Гарри Квеберта».

Демпси несколько раз появлялся на обложке People и получил звание самого сексуального мужчины 2023 года. «Я рад, что это происходит на данном этапе моей жизни. Приятно получить признание, и, конечно, мое эго немного уязвлено, но это дает мне возможность использовать его для чего-то позитивного», — отреагировал он.