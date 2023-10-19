Многодетная Оксана Самойлова в латексе снова примерила роль беременной

Многодетная модель и блогер Оксана Самойлова снова примерила роль беременной. Она опубликовала в сторис на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) видео из гримерной.

«Девчат, я вам не говорила, но тут такое дело... тут братик (младшего сына) Давидика», — сказала Самойлова, снимая свое отражение в зеркале. Она одета в латексный костюм черного цвета, состоящий из топа с завязками на груди и брюк. А свой образ она дополнила накладным силиконовым животом.

В следующей сторис знаменитость пояснила, что организовала семейную съемку в честь Хэллоуина. В каких образах будут члены семьи, Самойлова не раскрыла.