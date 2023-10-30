«Слишком тощая»! Многодетная Самойлова показала фигуру в бикини

Фигуру в бикини показала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), модель, блогер, многодетная мать Оксана Самойлова.

«Извините, но у меня форма сейчас шикарная. Кстати, 25 процентов подписчиков думают, что у меня сделана операция. Были такие мысли, конечно, у меня. Но я слишком тощая для перекачки жира, поэтому приходится тренить», — подписала сторис знаменитость.

Самойлова позирует перед зеркалом в черном бикини и с распущенными волосами.

Ранее многодетная Оксана Самойлова в латексе снова примерила роль беременной.