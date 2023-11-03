Импланты или нет? Самойлова снова интригует своей попой

Импланты или нет? Блогер Оксана Самойлова снова интригует подписчиков своей попой в сторис на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Предлагаю раз и навсегда закрыть эту тему. Сколько мы в отпуске, все это время все говорят о том, что я сделала тайную операцию и вставила себе импланты. Давайте начнем с того, что, если бы я сделала операцию, я бы по-любому об этом рассказала, потому что это интересно. Во-вторых, если бы я сделала операцию, я бы себе поставила не такой размер, а раз в пять больше, потому что если уж делать, так делать. Какой смысл делать так, чтоб даже ничего не отличалось», — сказала знаменитость.

Кроме того, из открытых источников известно, что Самойлова планирует организовать фитнес-марафон. По ее словам, в рамкам подготовки она работала по девять часов ежедневно, благодаря чему сейчас ее тело в отличной форме. Блогерша пообещала будущим участницам ее марафона натренироваться так, что все вокруг тоже начнут подозревать у них вставленные импланты.

Ранее многодетная Самойлова показала фигуру в бикини.