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13:00, 14 ноября 2023
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Снова разделась! Самойлова показала ягодицы в блестящем бикини

Снова разделась! Самойлова показала ягодицы в блестящем бикини

© Кадр: @samoylovaoxana

Блогер и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова снова разделась и показала ягодицы в блестящем бикини. Сторис она опубликовала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

В ролике знаменитость позирует в черном а-ля латексном купальнике в свете софитов под каплями искусственного дождя. Блогер намекнула подписчикам, что этот контент снимался для ее нового фитнес-марафона.

Ранее Самойлова прокомментировала слухи о наличии у себя имплантов.

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