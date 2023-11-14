Снова разделась! Самойлова показала ягодицы в блестящем бикини

Блогер и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова снова разделась и показала ягодицы в блестящем бикини. Сторис она опубликовала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

В ролике знаменитость позирует в черном а-ля латексном купальнике в свете софитов под каплями искусственного дождя. Блогер намекнула подписчикам, что этот контент снимался для ее нового фитнес-марафона.

Ранее Самойлова прокомментировала слухи о наличии у себя имплантов.