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08:30, 11 ноября 2023
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«Я ее видела только приготовленную!» Самойлова не опознала индейку в супермаркете

«Я ее видела только приготовленную!» Самойлова не опознала индейку в супермаркете

© Кадр: @samoylovaoxana

Сложности во время поиска продуктов в супермаркете возникли у известной модели и блогера, жены рэпера Джигана Оксаны Самойловой. Она пришла в магазин с заранее подготовленным списком для покупок.

«Что такое индейка? Как выглядит индейка в магазине? Я ее видела только уже приготовленную!» — озадаченно заявила знаменитость в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

После этого она попыталась понять, как ей купить семь яиц, если они продаются в упаковках по десять штук. Но в итоге решила взять с запасом.

Самойлова рассказала, что на недельный запас продуктов с учетом соли и масла ей понадобилось 5046 рублей.

Ранее многодетную Самойлову в бикини назвали слишком тощей.

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moslenta.online, 2023 г. 18+

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