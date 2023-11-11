«Я ее видела только приготовленную!» Самойлова не опознала индейку в супермаркете
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Сложности во время поиска продуктов в супермаркете возникли у известной модели и блогера, жены рэпера Джигана Оксаны Самойловой. Она пришла в магазин с заранее подготовленным списком для покупок.
«Что такое индейка? Как выглядит индейка в магазине? Я ее видела только уже приготовленную!» — озадаченно заявила знаменитость в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
После этого она попыталась понять, как ей купить семь яиц, если они продаются в упаковках по десять штук. Но в итоге решила взять с запасом.
Самойлова рассказала, что на недельный запас продуктов с учетом соли и масла ей понадобилось 5046 рублей.
Ранее многодетную Самойлову в бикини назвали слишком тощей.