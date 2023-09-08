Самойлова раскрыла спортивный лайфхак для «ленивых ж»

Спортивный лайфхак для «ленивых ж» раскрыла в личном аккаунте в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) модель Оксана Самойлова. Она опубликовала в сторис видеозапись с тренировки, признавшись, что долгое время не ходила в зал.

«Я отпахала тренировочку сегодня, но небольшую. Чтобы не соскочить, чтобы мне было в кайф и в удовольствие. Когда возвращаюсь в спортивный режим, тренируюсь по 30-40 минут, чтобы не спугнуть свою ленивую ж», — рассказала Самойлова.

Модель отметила, что планирует постепенно возвращать комфортный вес и наращивать мышечную массу. В ролике она изображена в коротком черном топе и легинсах того же цвета.