Обладательница самого большого бюста России заявила о проблемах со здоровьем

О проблемах со здоровьем заявила обладательница самого большого искусственного бюста в России, модель Ирен Феррари (Ирина Мацына). Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Звезда сообщила, что пришла «добровольно сдаваться» в одну из столичных клиник. «Долго держалась, но вирус меня свалил. Но мне так некогда болеть», — пожаловалась Феррари.

Модель отметила, что вирус дал осложнения на легкие, но скоро она должна поправиться. «Сестра у меня врач, обещала, что до четверга я буду бодрячком, если буду слушаться», — сказала знаменитость.