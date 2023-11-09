«Самая горячая девчонка!» Экс-солистка «Серебра» встала на колени и расстегнула жилет

Экс-солистка группы «Серебро» Катя Кищук снялась в откровенном наряде для итальянского бренда Diesel (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На фото 29-летняя звезда сделала вид, что меняет колесо у автомобиля. Она встала на колени в обегающих джинсах и расстегнула жилет.

«Самая горячая девчонка на свете!», «Секс и стиль», «Икона», «Огонь», — отреагировали подписчики Кищук в комментариях.

Ранее экс-солистка «Серебра» Ольга Серябкина показала фигуру в купальнике.