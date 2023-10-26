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09:05, 26 октября 2023
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Доктор Мясников раскрыл способы избежать проблем с поджелудочной железой

Доктор Мясников раскрыл способы избежать проблем с поджелудочной железой

© Фото: Jason Yoder / Unsplash

Способы избежать проблем с поджелудочной железой раскрыл в программе «О самом главном» на канале «Россия 1» известный врач и телеведущий Александр Мясников.

Доктор напомнил, что этот небольшой орган играет важнейшую роль в процессе пищеварения и защищает от развития сахарного диабета. Но травмировать его при этом весьма несложно.

«Две основные причины практически 90 процентов случаев панкреатита (воспаления поджелудочной железы) — это водка и камни в желчном пузыре», — заявил эксперт.

Чтобы защитить поджелудочную железу, Мясников призвал не злоупотреблять спиртным и лекарствами, отказаться от курения, не переедать. В случае подозрений на панкреатит нужно экстренно обратиться к врачу.

Ранее Мясников предупредил о серьезной опасности переизбытка соли.

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