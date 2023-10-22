«Коренных почти нет»: Геннадий Хазанов сравнил Москву с очищенным напитком

С очищенным напитком сравнил Москву в беседе с изданием «Москвич Mag» артист эстрады, актер театра и кино, телеведущий Геннадий Хазанов. Он заявил, что коренных жителей в столице почти не осталось.

«Москва стала более стильным городом. К моей радости, из нее вымывается купеческая разухабистость, и город в последнее время приобретает более достойный вид. Знаете, бывает напиток, который очищают четыре раза, а бывает, который 14. Вот сегодняшняя Москва — это напиток, очищенный 14 раз», — считает Хазанов.

Он добавил, что с каждым днем число коренных москвичей все сильнее приближается к нулю.

«Еще есть, конечно, но мало. Например, Лева Лещенко — коренной москвич. А так Москву в основном населяют люди, приехавшие из разных городов», — сказал он.

Ранее основные отличия коренных москвичей от некоренных назвала 60-летняя российская актриса, бывшая жена актера Максима Виторгана и мать двух его детей Виктория Верберг.