«Продлите молодость»: доктор Щербатова призвала бороться с мешками под глазами

Бороться с мешками под глазами призвала в своем Telegram-канале кандидат медицинских наук, врач-дерматохирург, челюстно-лицевой хирург, дерматокосметолог, руководитель и главный врач клиники Юлия Щербатова.

«Чаще всего тени и мешки под глазами связаны с истончением тканей. Даже суперидеальное нижнее веко с возрастом контурируется, орбитальная связка проваливается, и это все выглядит, как намечающиеся мешочки. Как только вы что-то такое заметили, идите к косметологу, он подберет подходящую терапию», — посоветовала она.

Щербатова рассказала, что сегодня существует несколько помогающих бороться с этой проблемой медицинских аппаратов. При этом достаточно посещать всего несколько процедур в год.

«Есть и специальные препараты для зоны вокруг глаз. Они наполняют внеклеточный матрикс и при этом не вызывают отек. Заодно стимулируется коллагеногенез, клетки начинают гораздо лучше выполняют свои функции», — заявила врач.

С помощью таких препаратов продлевается молодость не только кожи, но также связок и мышц, добавила она.

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