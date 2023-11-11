Рюмку водки на столе позволит себе каждый. Что будет с ценами на алкоголь к Новому году?

Рюмку водки на столе позволит себе каждый. Что будет с ценами на спиртное к Новому году, пишет Mash.

По информации канала, отечественный алкоголь к Новому году подешевеет на пять-десять процентов. Импортные напитки не будут продаваться со скидками, но и не прибавят в цене.

Однако уже в следующем году цены станут повышаться. Российские слабоалкогольные напитки подорожают на 26 рублей за литр, вина — на 10-30 процентов, а крепкий алкоголь станет стоить в среднем на 50 рублей больше, до 650 рублей. В начале 2024 года европейские вина и игристые подорожают в среднем на десять процентов, а к весне-лету — на 50 процентов.

Ранее сообщалось, как его навсегда отучили от алкоголя? Доктор Мясников поделился жесткой личной историей.