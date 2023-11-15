04:00, 15 ноября 2023
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Русская Лара Крофт. Ирина Шейк повторила образ культовой героини нулевых
© Фото: журнал Re-Edition
Американская модель российского происхождения Ирина Шейк снялась для обложки Re-Edition в образе искательницы приключений Лары Крофт. Фото опубликовано в аккаунте журнала (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
Для съемки Шейк повторила культовый образ героини компьютерных игр и фильмов из нулевых. Она уложила волосы назад, надела черные брюки карго, черно-белую майку, кожаные сапоги и перчатки. Образ звезда дополнила многочисленными серьгами в ушах.
«Суперкрутая», «Огонь», «Любовь», — отреагировали поклонники Шейк на фотосессию.
Ранее Шейк снялась в крошечном лифчике на тонких лямках.