Русская Лара Крофт. Ирина Шейк повторила образ культовой героини нулевых

Американская модель российского происхождения Ирина Шейк снялась для обложки Re-Edition в образе искательницы приключений Лары Крофт. Фото опубликовано в аккаунте журнала (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Для съемки Шейк повторила культовый образ героини компьютерных игр и фильмов из нулевых. Она уложила волосы назад, надела черные брюки карго, черно-белую майку, кожаные сапоги и перчатки. Образ звезда дополнила многочисленными серьгами в ушах.