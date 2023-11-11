«Русская Барби» оплатила отдельный билет в бизнес-классе самолета для своего банта

«У меня с собой на всякий случай два банта. Вдруг мне этот надоест, поэтому у меня есть с собой второй. Лететь пять часов, я же не могу так долго в одном и том же банте сидеть. Кстати, у моего банта отдельное место в бизнес-классе. У всех должно быть свое место!» — заявила артистка.

Тузова провела отпуск в Дубае, а теперь возвращается к плотному рабочему графику.

Ранее селфи в образе Кена показал друг Тузовой, известный певец Прохор Шаляпин.