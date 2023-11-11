«Русская Барби» оплатила отдельный билет в бизнес-классе самолета для своего банта
Таня Тузова
© Кадр: @tanya_tuzova_barbie
Отдельный билет в бизнес-классе самолета для своего банта оплатила «Русская Барби», владелица самой большой коллекции оригинальных кукол Барби Mattell в России, певица Таня Тузова. Сделанными на борту видеозаписями она поделилась в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
«У меня с собой на всякий случай два банта. Вдруг мне этот надоест, поэтому у меня есть с собой второй. Лететь пять часов, я же не могу так долго в одном и том же банте сидеть. Кстати, у моего банта отдельное место в бизнес-классе. У всех должно быть свое место!» — заявила артистка.
Тузова провела отпуск в Дубае, а теперь возвращается к плотному рабочему графику.
Ранее селфи в образе Кена показал друг Тузовой, известный певец Прохор Шаляпин.