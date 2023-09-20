Руферы проникли на звезду высотки на Котельнической набережной в Москве

Более 30 руферов проникли в здание на Котельнической набережной в центре Москвы. Несколько из них ради эффектных фото и видео незаконно забрались на шпиль строения. Об этом сообщает столичная прокуратура.

По данным ведомства, при попытке задержания два человека спрыгнули со второго этажа здания. Им понадобилась медицинская помощь.

Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва», за попытку пробраться на шпиль башни было задержано 14 человек. Правоохранителей вызвала местная жительница.

Стало известно, что для предотвращения попыток им помешать руферы намеренно закрыли входы и выходы на крышу и вывели из строя лифт.