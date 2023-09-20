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13:19, 20 сентября 2023
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Руферы проникли на звезду высотки на Котельнической набережной в Москве

Руферы проникли на звезду высотки на Котельнической набережной в Москве
© Фото: Telegram-канал прокуратуры г. Москвы

Более 30 руферов проникли в здание на Котельнической набережной в центре Москвы. Несколько из них ради эффектных фото и видео незаконно забрались на шпиль строения. Об этом сообщает столичная прокуратура.

По данным ведомства, при попытке задержания два человека спрыгнули со второго этажа здания. Им понадобилась медицинская помощь.

Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва», за попытку пробраться на шпиль башни было задержано 14 человек. Правоохранителей вызвала местная жительница.

Стало известно, что для предотвращения попыток им помешать руферы намеренно закрыли входы и выходы на крышу и вывели из строя лифт.

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