48-летняя Яна Рудковская в платье с глубоким декольте восхитила россиян

48-летняя продюсер Яна Рудковская в платье с глубоким декольте восхитила поклонников в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Она позировала в ложе Большого театра в черном платье с глубоким декольте и длинным разрезом, в туфлях и с распущенными волосами, уложенными легкой волной. Ее образ дополнили подвеска с кулоном, браслеты и кольца.

«Шикарно выглядишь», «Красотка», «Образ огонь», «Как всегда шикарно выглядите», «Какой образ. Огонь», «Шикарная женщина», «Вы прекрасна», «Королева», «Богиня», «Какая же вы красивая», «Сногсшибательная наша», «Не могу налюбоваться», «Великолепная», — написали поклонники.