Люди
17:29, 26 сентября 2023
1 мин.

Опубликованы кадры россиянки «Миссис Вселенная Пышные формы»

Опубликованы кадры россиянки «Миссис Вселенная Пышные формы»

© Кадр: Telegram-канал «Москва FM»

39-летняя россиянка Ольга Каменская, победившая в номинации «Пышные формы» конкурса «Миссис Вселенная», прошедшего в городе-курорте Майами в США, попала на видео. Ролик опубликовали в Telegram-канале «Москва FM».

Победительница — жительница Нижнего Новгорода, вице-президент страхового дома. Каменская в разговоре с журналистами отметила, что хочет стать примером для других женщин, «чьи формы отличаются от идеальных». Она приняла участие в конкурсе, чтобы доказать: женская красота не зависит от размера одежды.

Редакция
RSS

moslenta.online, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.