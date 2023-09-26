Опубликованы кадры россиянки «Миссис Вселенная Пышные формы»

39-летняя россиянка Ольга Каменская, победившая в номинации «Пышные формы» конкурса «Миссис Вселенная», прошедшего в городе-курорте Майами в США, попала на видео. Ролик опубликовали в Telegram-канале «Москва FM».

Победительница — жительница Нижнего Новгорода, вице-президент страхового дома. Каменская в разговоре с журналистами отметила, что хочет стать примером для других женщин, «чьи формы отличаются от идеальных». Она приняла участие в конкурсе, чтобы доказать: женская красота не зависит от размера одежды.