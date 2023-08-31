Россияне раскрыли размер трат на школьные нужды и кружки

Размер трат на школьные нужды и кружки раскрыли россияне в ходе опроса в мобильном приложении «Город» (эксклюзивная программа лояльности Московского метрополитена) и финансовом маркетплейсе «Сравни». Результаты исследования появились в распоряжении «Мoslenta.online».

Каждый четвертый родитель школьника заявил о готовности тратить на образование ребенка до пяти тысяч рублей ежемесячно. От шести до десяти тысяч рублей готовы выделять из семейного бюджета 23 процента респондентов. Почти каждый десятый (11 процентов) заявили о допустимых тратах 11-15 тысяч рублей ежемесячно.

Меньше всего опрошенных граждан готовы отдавать на школьные нужды и дополнительное образование более 20 тысяч рублей. При этом большинство россиян вообще не планируют такую статью расходов.

48 процентов респондентов также признались, что откладывают сбережения на период учебного года. Так, 18 процентов из них копят на занятия с репетиторами, каждый десятый — на курсы иностранных языков. Шесть процентов опрошенных формируют финансовую подушку для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, по пять процентов — на подготовительные курсы для поступления в вуз и на онлайн-курсы, а еще четыре процента — на курсы программирования.