Россияне раскрыли размер трат на отпуск

Размер трат на отпуск раскрыли более четырех тысяч россиян в ходе опроса в мобильном приложении «Город» и финансового маркетплейса Сравни. Результаты исследования появились в распоряжении Мoslenta.online.

Большинство респондентов — 30 процентов — предпочитают тратить на отпуск одного человека не более 30 тысяч. Почти каждый четвертый (23 процента) укладывается в сумму до 50 тысяч рублей, а 16 процентов россиян формируют бюджет до 100 тысяч рублей на человека. Еще шесть процентов опрошенных откладывают на отдых до 150 тысяч рублей, около пять процентов — до 200 тысяч рублей.

Самым популярным занятием в отпуске у россиян оказались путешествия внутри страны — 43 процента голосов. 32 процента предпочитают отдыхать дома, 13 процентов — ездить за границу, 15 процентов — ездить в гости к близким или друзьям.