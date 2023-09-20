Россияне раскритиковали новый памятник на могиле актрисы Галины Волчек

На могиле известной советской и российской актрисы Галины Волчек, скончавшейся в 2019 году, установили новый памятник. Она похоронена на Новодевичьем кладбище в Москве. Фотографии старого и нового надгробий для сравнения опубликовали в Telegram-канале «Звездная пыль».

Россияне раскритиковали новый монумент, отметив, что он получился не лучше прежнего. «Первый вообще треш какой-то. Сын, наверное, спать перестал, заказал новый. И вопросы остались к мастеру», «Ужас какой-то», «Жесть», «Оба памятника, мягко говоря, не очень», «Неужели нет у нас мастеров? Гениальной актрисе, режиссеру, и такие памятники! Должно быть стыдно за такие работы! Скульптор или без рук, или без глаз», — прокомментировали юзеры.