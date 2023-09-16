Россияне назвали топ-3 поднимающих настроение покупок

Поднимающие настроение покупки назвали россияне в опросе платформы «Авито». Результатами исследования поделилась «Лента.ру».

В топ-3 товаров, спасающих от хандры, вошли лакомства, деликатесы и одежда. Эти варианты упомянули почти половина респондентов. Еще 31 процент сообщили, что им доставляет удовольствие покупка товаров для дома. 27 процентов вспомнили о косметике и средствах для красоты, а 24 процента — об электронике.

Большинство россиян признались, что не тратили на спонтанные покупки более пяти тысяч рублей. При этом средний счет за такие заказы оказался выше у мужчин и у респондентов от 18 до 24 лет.

Участники опроса также вспомнили о самых необычных товарах, купленных ради удовольствия. Это ходули, настольный поющий фонтан, учебник древнекитайского, меч, японское оружие сюрикэны, абонемент в парк аттракционов, 12 литров энергетиков и металлоискатель.