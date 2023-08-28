Россияне перечислили свои лучшие покупки в 2023 году

Свои лучшие покупки, совершенные за первые восемь месяцев 2023 года, россияне перечислили в ходе исследования популярного сервиса SuperJob.ru. В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет из разных регионов страны.

Первое место в рейтинге самых запомнившихся покупок досталось смартфонам и прочим гаджетам, о приобретении которых сообщили 12 процентов респондентов. На второй позиции оказалась бытовая техника (10 процентов), на третьем — одежда и обувь. В пятерку лидеров также вошли деликатесы и турпутевки (по пять процентов).

Довольны приобретенными спорттоварами четыре процента опрошенных, по три процента особенно обрадовались покупке недвижимости и мебели. По два процента поделились радостью от покупки автомобиля, книг и обучающих курсов.

Мнение 13 процентов разделилось между драгоценностями, детскими вещами, инструментами, домашними животными и другими товарами.

Большинство — 24 процента — заявили, что еще не осуществили свою лучшую покупку года.