Россияне перечислили ненужные траты на 1 сентября

Ненужные траты на 1 сентября россияне перечислили в ходе опроса «АльфаСтрахование».

Большинство родителей школьников — 43 процента — назвали ненужной тратой подарок учителю. 17 процентов опрошенных считают букет учителю знаком уважения и внимания, но предпочитают не тратить на это много денег.

27 процентов респондентов тратят до пяти тысяч рублей на канцелярию и считают это нецелесообразным, поскольку ребенок все не использует. Почти каждый третий (33 процента) ответили, что большие расходы получаются из-за покупки школьной формы, которая не всегда нужна. Еще россияне рассказали, что напрасно покупали физкультурную форму со штанами и дополнительные школьные материалы (школьные карты или учебники).