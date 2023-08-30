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16:07, 30 августа 2023
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Россияне обсудили живот Киркорова после пластической операции

Россияне обсудили живот Киркорова после пластической операции

© Кадр: @fkirkorov

Живот певца Филиппа Киркорова после недавно проведенной пластической операции обсудили россияне. Артист опубликовал видео на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Артист снял ролик в рамках популярного челленджа. На певце розовая шуба, надетая на голое тело, и шляпа со страусиными перьями. Повторяя популярные движения, артист развел руки в стороны и продемонстрировал торс.

«Уже отъел новый живот, ну, Филипп», «А кубики уже поплыли», «А куда пресс и кубики делись? Пару месяцев после операции прошло, а уже пузяку наели», «Живот висит. Недавно только накаченным прессом хвастался», — написали пользователи сети.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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