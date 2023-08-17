Люди
01:01, 17 августа 2023
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Россияне назвали свои инструменты для увеличения дохода

Россияне назвали свои инструменты для увеличения дохода

© Фото: Parker Byrd / Unsplash

Свои инструменты для увеличения дохода назвали россияне в ходе опроса сервисами «Работа.ру» и «Подработка».

68 процентов респондентов основной причиной увеличения дохода назвали повышение зарплаты. Вторым по популярности способом повышения достатка стала подработка, которой начали заниматься 18 процентов россиян, а третьим — получение премии (15 процентов).

По три процента опрошенных заявили, что материальное состояние им помогли улучшить инвестиции и смена работы. По два процента россиян получили прибавку за счет сдачи недвижимости в аренду, получения денег в подарок и вступления в наследство. Еще по одному проценту респондентов выиграли в лотерею, открыли бизнес и продали недвижимость или автомобиль.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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