Россияне назвали свои инструменты для увеличения дохода

Свои инструменты для увеличения дохода назвали россияне в ходе опроса сервисами «Работа.ру» и «Подработка».

68 процентов респондентов основной причиной увеличения дохода назвали повышение зарплаты. Вторым по популярности способом повышения достатка стала подработка, которой начали заниматься 18 процентов россиян, а третьим — получение премии (15 процентов).

По три процента опрошенных заявили, что материальное состояние им помогли улучшить инвестиции и смена работы. По два процента россиян получили прибавку за счет сдачи недвижимости в аренду, получения денег в подарок и вступления в наследство. Еще по одному проценту респондентов выиграли в лотерею, открыли бизнес и продали недвижимость или автомобиль.