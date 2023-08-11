Россияне назвали мешающие продуктивной работе факторы

Мешающие продуктивной работе факторы назвали россияне в опросе сервисов для поиска работы и сотрудников Работа.ру и автоматизации подбора и обработки резюме СберПодбор. Результаты исследования, в котором приняли участие более 3,5 тысячи респондентов, появились в распоряжении Мoslenta.online.

Большинство опрошенных (44 процента) связали снижение эффективности с выгоранием и недостатком энергии. Второй популярной причиной стал недостаток мотивации (42 процента), а третьей — неопределенность целей и задач (37 процентов).

По 17 процентов респондентов отметили, что их отвлекают мысли о семейных и личных проблемах и жара. Еще 14 процентам россиян мешает посторонний шум, 12 процентам — отсутствие необходимой техники и оборудования, а 11 процентам — четкого расписания.

Каждый десятый участник опроса заметили снижение продуктивности в связи с общением с коллегами, девять процентов — с большим количеством встреч и переписок, три процента — с долгим обедом и перекусами, а два процента — с частыми перекурами.