Россиянам раскрыли способы заранее подготовить организм к холодам

Способы заранее подготовить организм к холодам раскрыл «Мосленте.онлайн» кандидат медицинских наук Михаил Кутушов. Он посоветовал россиянам есть больше сезонных фруктов и ягод в последний месяц лета.

«Август–сентябрь — это время, когда созревает наибольшее количество фруктов и ягод. Они содержат натуральные витамины, которыми обязательно нужно наполнить свой организм перед холодами — именно это станет залогом отсутствия либо легкого протекания респираторных заболеваний», — пояснил доктор. Ягоды также можно замораживать, чтобы употреблять их в сезон простуд.

Кроме того, Кутушов посоветовал для укрепления иммунитета заниматься спортом на свежем воздухе, пока позволяет погода. Особенно полезна физическая активность на море или в лесу — воздух в таких местах улучшает общее состояние дыхательной системы.

Отпуск в южных регионах поможет организму запастись витамином D перед наступлением осени, отметил врач. Он напомнил, что на солнце следует находиться утром и вечером, а в полдень уходить в помещение или отдыхать в тени.

В августе Кутушов порекомендовал поменять режим дня. Подъем и засыпание в более раннее время помогут адаптироваться к осеннему сокращению светового дня.