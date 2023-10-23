02:15, 23 октября 2023
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Россиянам посоветовали есть шаурму для набора мышечной массы
© Кадр: oblomoff / YouTube
Есть шаурму с мясом птицы для набора мышечной массы посоветовала россиянам в беседе с NEWS.ru врач-диетолог Наталья Круглова. По словам специалиста, блюдо содержит достаточное количество белка и ценные аминокислоты.
По ее словам, шаурма с мясом птицы, овощами, зеленью, завернутая в цельнозерновой лаваш — полноценная пища для людей, следящих за своим весом.
При этом, жирный соус диетолог рекомендует заменить на греческий йогурт, обогащенный белком.
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