Россиянам напомнили о пользе поцелуев

О пользе поцелуев россиянам напомнил Роспотребнадзор.

«Поцелуи — это один из самых приятных способов проявления эмоций. Они вызывают всплеск гормонов адреналина и окситоцина, понижают уровень гормона стресса — кортизола», — говорится в сообщении ведомства.

После эмоционального всплеска мозг вырабатывает дофамин и эндорфин — естественные стимуляторы удовольствия и счастья, с помощью которых снижаются уровни тревожности и напряжения, повышаются настроение и мотивация, улучшаются общее физическое и психическое состояние.

В то же время эксперты порекомендовали целоваться только с хорошо знакомыми людьми и быть осторожнее с незнакомцами. Дело в том, что через поцелуй могут передаваться некоторые опасные инфекции.