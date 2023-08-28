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04:01, 28 августа 2023
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Россиянам напомнили о пользе поцелуев

Россиянам напомнили о пользе поцелуев

© Фото: Unsplash

О пользе поцелуев россиянам напомнил Роспотребнадзор.

«Поцелуи — это один из самых приятных способов проявления эмоций. Они вызывают всплеск гормонов адреналина и окситоцина, понижают уровень гормона стресса — кортизола», — говорится в сообщении ведомства.

После эмоционального всплеска мозг вырабатывает дофамин и эндорфин — естественные стимуляторы удовольствия и счастья, с помощью которых снижаются уровни тревожности и напряжения, повышаются настроение и мотивация, улучшаются общее физическое и психическое состояние.

В то же время эксперты порекомендовали целоваться только с хорошо знакомыми людьми и быть осторожнее с незнакомцами. Дело в том, что через поцелуй могут передаваться некоторые опасные инфекции.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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