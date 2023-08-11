Россиянам дали советы по выбору свежих ягод

Советы по выбору качественных малины и голубики дали россиянам в Роскачестве. Сезон этих ягод длится с июля по сентябрь.

Ягоды свежей малины ароматные, сухие, плотные, достаточно крупные. Их лучше покупать в небольших упаковках по 125 или 250 граммов. В другом случае малина помнется и выделит сок, который поспособствует быстрому появлению плесени.

Голубика может продаваться в лотках по 500 граммов или килограмму. При этом ягоды должны быть сухими, плотными, несморщенными, без повреждений, с равномерной окраской кожицы и белым восковым налетом.