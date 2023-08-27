Россиян предупредили об опасности кондиционеров

О возможных опасностях кондиционеров предупредили россиян специалисты Роспотребнадзора.

«Роспотребнадзор информирует, что одной из самых серьезных угроз, связанных с кондиционерами, является легионеллезная инфекция (болезнь легионеров). Это острая инфекционная болезнь, обусловленная различными видами легионелл, характеризуется лихорадкой, ее тяжелым течением, поражением легких (двухсторонняя пневмония), центральной нервной системы и органов пищеварения», — рассказали в ведомстве.

Чаще всего заболевание легионеллезом связано с поражением легких. В тяжелых случаях также развивается острая почечная недостаточность и вызываемая ей гематурия (кровь в моче).

Легионеллез опасен своими осложнениями. Нужно своевременно проводить техническое обслуживание и чистку систем кондиционирования и вентиляции, соблюдать соответствующие инструкции и требования, чтобы предотвратить скопление пыли и бактерий, а также уменьшить риск заболевания, призвали в ведомстве.