В Роспотребнадзоре пригрозили любителям фастфуда проблемами

Об опасности фастфуда россиян предупредили специалисты Роспотребнадзора. Они пригрозили любителям такой еды проблемами со здоровьем.

«Многие питают страсть к быстрой пище: манит богатый вкус, аппетитный аромат и доступность — фастфуд можно приобрести в любом месте за невысокую цену. Плюс не каждому хочется тратить силы и время на готовку полезной пищи», — отметили в ведомстве.

Жареное мясо, картофель, выпечка и газированные напитки, которые любят многие дети и взрослые, повышают уровень глюкозы в крови, придают сил и энергии. Но вместе с этим их регулярное потребление может вызвать различные заболевания — ожирение, диабет, заболевания сердца и другие.

«Важно соблюдать баланс: чем меньше потребляемая доза, тем лучше для здоровья. Рассмотрите возможность включения более полезных альтернатив в рацион и следите за качеством пищи, чтобы заботиться о своем организме. Берегите себя и питайтесь правильно!» — призвали специалисты.

Ранее врач-эндокринолог Зухра Павлова предупредила любителей выпивать бокал вина за ужином об опасности.