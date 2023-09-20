Россиян предупредили о новом виде мошенничества при заказе iPhone 15

О новом виде мошенничества, появившемся со стартом предзаказов iPhone 15, предупредили россиян в беседе с «Известиями» эксперты. По словам старшего контент-аналитика «Лаборатории Касперского» Ольги Свистуновой, жители страны могут столкнуться с кражей денег на фейковых сайтах.

При оформлении заказа на фишинговом сайте человек может лишиться денег в случае, если введет данные своей банковской карты, пояснила специалист.

Кроме того, предложение о продаже нового смартфона Apple с быстрой доставкой и по скидке появляются и на популярных торговых площадках. Руководитель группы защиты инфраструктурных IT-решений компании «Газинформсервис» Сергей Полунин предупредил, что в таком случае можно столкнуться с покупкой подделки.

Чтобы не попасться на уловки преступников, россиянам посоветовали не пытаться купить брендовую технику по необоснованно низкой стоимости, а также не заключать сделки с предоплатой.