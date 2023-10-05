Российские учителя назвали желаемый размер пенсии

Желаемый размер пенсии назвали российские учителя в ходе опроса НПФ «Достойное будущее» и Общероссийского профсоюза образования. Результаты исследования появились в распоряжении «Известий».

Большинство респондентов считают, что для комфортной жизни на пенсии им будет достаточно дохода от 20 до 50 тысяч рублей в месяц. Вторым по популярности ответом стала сумма от 50 до 70 тысяч рублей — его выбрали 36 процентов россиян.

Почти каждый десятый (12 процентов) учитель мечтает о пенсии в размере от 70 до 100 тысяч рублей. Самые высокие ожидания оказались шести процентов опрошенных педагогов.

Кроме того, 65 процентов участников исследования заявили, что планируют найти дополнительный источник дохода на пенсии. Например, они будут продолжать трудовую деятельность, тратить накопления или зарабатывать на сдаче недвижимости в аренду.