Российская спортсменка показала фигуру в купальнике

Фигуру в купальнике показала 25-летняя российская спортсменка, призер чемпионата Европы по плаванию Анна Егорова в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Она опубликовала фото с отдыха в Италии.

На снимке Егорова позирует в белом бикини на фоне скал. Пловчиха распустила волосы и дополнила образ солнцезащитными очками, сережками и цепочкой с крестиком.

Егорова — мастер спорта международного класса, бронзовый медалист Чемпионата Европы 2018 года на дистанции 800 метров вольным стилем.