Роспотребнадзор перечислил минусы вегетарианства

Минусы вегетарианства перечислил Роспотребнадзор.

«Такой режим питания может привести к недостатку важных для здоровья витамина В12, железа, кальция, цинка, омега-3 и жирных кислот. Также могут быть сложности в поиске разнообразных белковых источников», — говорится в сообщении.

Еще один существенный минус отказа от продуктов животного происхождения — затраты на питание: особенно дорого выходит, если готовить экзотические блюда. В ведомстве уточнили, что вегетарианцам нужно внимательно следить за балансом питательных веществ в своем меню: дефициты могут спровоцировать различные болезни. В некоторых случаях требуется дополнительный прием аптечных витаминов.